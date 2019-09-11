Пенсионерка получила новый паспорт с доставкой на дом

11.09.2019 11:09 271

91-летняя жительница Обнинска получила новенький паспорт, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Свой главный документ женщина потеряла и очень переживала, что по состоянию здоровья не может обратиться в отдел по вопросам миграции и получить новый. Тогда это сделал супруг пенсионерки.

И в течение трех дней отзывчивые сотрудники изготовили документ и лично вручили его Варваре Степановне у нее дома, вместе с букетом цветов.

Фото: УМВД России по Калужской области.