Ветерану калужского областного спорта исполнилось 80 лет

10.09.2019 19:41 189

Ветерану калужского областного спорта Валентине Андреевне Лукашене исполнилось 80 лет, сообщила пресс-служба областного минспорта во вторник, 10 сентября.

С 2004 года она является многократной победительницей (в своей возрастной группе) марафонского Суперкубка «Москва – Лужники» и российских легкоатлетических пробегов.

А в октябре 2013 года почетный ветеран Калуги стала факелоносцем эстафеты олимпийского огня.

Желаем Валентине Андреевне крепкого здоровья и новых достижений!

Фото: министерство спорта Калужской области