Калужане смогут пожаловаться на тухлое мясо и рыбу

11.09.2019 06:47 173

С 13 по 25 сентября будет работать «горячая линия» по вопросам качества и безопасности мясной и рыбной продукции и их срокам годности, сообщило областное Управление Роспотребнадзора.

Граждане смогут обратиться за консультацией по вопросам:

нормативные требования к мясной и рыбной продукции;

рекомендации по выбору;

куда писать обращение, если в магазине продают некачественные продукты;

рекомендации по правильному питанию.

Телефоны «горячей линии»: (4842) 55-46-92, (4842) 55-10-44

Режим работы: в будние дни с 10-00 до 16-30, перерыв с 12-00 до 12-45.

Фото: Pixabay.com