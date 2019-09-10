Нацпарк закупил новую аппаратуру для наблюдений за зубрами

10.09.2019 17:00 56

Сотрудники нацпарка на деньги благотворительного фонда закупили новую аппаратуру, которая поможет в наблюдениях за зубрами, сообщила пресс-служба заказника во вторник, 10 сентября. Куплены метеостанция, GPS-навигаторы, фотоловушки, GPS-трекер на солнечных батареях с ошейником. Это оборудование позволит наблюдать за зубрами в местах подкормок, а также проследить маршруты передвижения животных. Фото: Борис Борт.



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