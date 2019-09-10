Сестра ударила брата ножом в пьяной ссоре

10.09.2019 11:26 295

В Кировском районе мужчина выпивал у себя дома с сестрой.

В какой-то момент между родственниками вспыхнула ссора. Тогда дама взяла кухонный нож и пырнула в живот своего оппонента.

Пострадавший обратился в больницу. Медики сообщили в полицию.

Злоумышленницу задержали, она призналась в содеянном.

В отношении гражданки возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», сообщила пресс-служба МВД во вторник, 10 сентября.

Даме грозит до 10 дет тюрьмы.

Фото: Pixabay.com