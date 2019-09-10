Калужане заняли призовые места в туристских конкурсах

В Зеленоградске Калининградской области прошли конкурсы в области туриндустрии, в которых участники от Калужской области заняли призовые места.
В Международном конкурсе видеопроектов курортных брендов «Золотые курорты Евразии» в номинации «Курортные события» победителем стал проект «Сельское лето», автором которого является «Ассоциация сельского и агро-туризма Калужской области».
В I Всероссийском командном фестивале-конкурсе туристских видеопрезентаций «Гран – При Диво России» в номинации «Свободные команды» второе место занял проект «МБУ «Музей истории Обнинска».
Конкурс проходил под девизом «Попробуй удиви». В III туристском фестивале-конкурсе видео, фото и анимации «Диво Евразии» в номинации «Событийный туризм» дипломом за третье место награжден проект «Детский рыболовный фестиваль «В гостях у карпа» Анатолия Савина.
Фото: pxhere.com.
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