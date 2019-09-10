Несколько улиц останутся без воды

10.09.2019 08:08 316

12 сентября из-за замены аварийного участка водопровода, будет прекращена подача холодной воды по некоторым адресам. Как сообщает пресс-служба водоканала, с 9 утра до 21.00 воды не будет:

ул. Пушкина (от ул. Комарова до ул. Баумана)

ул. Баумана (от ул. Комарова до ул. Георгиевская)

ул. Плеханова (от ул. Комарова до ул. Пушкина).

Для уточнения адреса подвоза воды можно звонить по телефону: 211-112.

Фото: pxhere.com.