Несколько улиц останутся без воды

12 сентября из-за замены аварийного участка водопровода, будет прекращена подача холодной воды по некоторым адресам. Как сообщает пресс-служба водоканала, с 9 утра до 21.00 воды не будет:
ул. Пушкина (от ул. Комарова до ул. Баумана)
ул. Баумана (от ул. Комарова до ул. Георгиевская)
ул. Плеханова (от ул. Комарова до ул. Пушкина).
Для уточнения адреса подвоза воды можно звонить по телефону: 211-112.
Фото: pxhere.com.
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