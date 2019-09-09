Полиция ищет «танцоров» с площади Победы

09.09.2019 15:13 812

Калужские полицейские заинтересовались видео, которое появилось в социальных сетях после победы Хабиба Нурмагомедова, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Группа молодых людей находится на проезжей части дороги в районе площади Победы и исполняет зажигательную лизгинку. Сейчас полицейские устанавливают личности танцоров, после проверки их действиям дадут правовую оценку.

Всех, кто располагает информацией о личностях нарушителей порядка, просят обратиться в органы внутренних дел по телефонам: «02», «102».

Фото: pexels.com.