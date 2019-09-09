Пьяному водителю вынесли приговор

09.09.2019 13:48 325

Малоярославецкий районный суд вынес обвинительный приговор в отношении 22-летнего местного жителя, который попался пьяным за рулем, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Молодой человек уже попадался инспекторам подшофе и был лишен права управления машиной. Однако, водитель не оплатил штраф и не сдал водительское удостоверение. После того, как он снова управлял машиной пьяным и попал в поле зрения сотрудников ГИБДД, против него было возбуждено уголовное дело.

Горе-водителю назначено наказание в виде 300 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года 6 месяцев.

Фото: pxhere.cоm.

