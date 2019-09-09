«Фольксваген» улетел в кювет, есть пострадавшие

09.09.2019 09:04 271

Серьезная авария произошла в Перемышльском районе 8 сентября, сообщает региональное МЧС.

В 17:04 поступило сообщение о ДТП на 32 километре автодороги «Калуга-Тула». Автомобиль «Фольксваген» улетел в кювет и перевернулся. Есть пострадавший.

На месте работали сотрудники ГИБДД, спасатели и бригада скорой помощи: всего 7 человек и 3 машины.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.