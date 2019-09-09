Мопед и легковушка не поделили дорогу: есть пострадавший

09.09.2019 08:21 241

Сообщение о ДТП на 211 километре автодороги А-101 «Москва-Рославль» поступило в 14:19 8 сентября.

Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, столкнулись автомобиль «Шевроле» и мопед «Орион». В результате аварии есть пострадавший. На месте работали госавтоинспекторы, спасатели и сотрудники скорой помощи: всего 9 человек и 3 единицы техники.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.