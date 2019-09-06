Глас народа
График отключения горячей воды Рейтинг коммунальщиков Калуги
Пятница, 06 сентября
$ 66.05 0.45
72.88 0.19
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Одной строкой

Мужчина неудачно толкнул жену и попал под статью

06.09.2019 19:19 0 198
Мужчина неудачно толкнул жену и попал под статью

Подвыпивший житель Обнинска неудачно толкнул свою жену в спину, отчего та упала и сломала руку, сообщил новостной портал Obninsk.Name в пятницу, 6 сентября.

Мужчина помогать пострадавшей не стал. Скорую вызвала дочь супругов.

В результате, в отношении гражданина возбудили уголовное дело.

Главе семейства грозит арест на полгода.

Фото: новостной портал Obninsk.Name.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Ещё строки

Обнинские школьники примут участие в Президентских спортивных играх 06.09.2019 18:47

Штраф в 400 тысяч увеличился вдвое из-за неуплаты 06.09.2019 18:33

Председателю СНТ грозит 7 лет за вырубку деревьев 06.09.2019 18:18

К пасечнику нагрянули с проверкой, но нарушений не обнаружили 06.09.2019 18:08

Сельчане через прокуратуру обязали чиновников поставить мусорки 06.09.2019 17:54

Сотрудники калужского заповедника провели мастер-классы для воронежских детей 06.09.2019 17:15

Москвича оштрафовали за игнорирование требований калужских инспекторов 06.09.2019 16:37

Неизвестный пытался перебросить 4 мобильника в колонию 06.09.2019 16:20

Полиция ищет виновных в сбросах нефтепродуктов 06.09.2019 15:55

Госавтоинспекторы проверили родителей, подвозящих детей к школам 06.09.2019 12:57

Народные новости
2377 10
rolevoy
2500 14
pozor
2843 24
Политический гурман

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Блоги компаний

Во всех офисах АО «Газэнергобанк» доступна услуга по сбору и передаче биометрических данных граждан РФ в Единую биометрическую систему

03 сен 2019 15:31
Новости компаний

Полная версия турнира UFC® 242: Хабиб vs Порье в прямом эфире только на UFC ТВ и в Wink

Первый телемедицинский терминал «Ростелекома» принял пациентов в Калужской области

На площадке Этномир при поддержке Россельхозбанка пройдет фермерский фестиваль «СВОЁ»

ВТБ Факторинг в 2,6 раза увеличил объем портфеляв Центральномфедеральном округе

Опросы

Уважаемые читатели! А что вы думаете по поводу предложения снести «купол»?

 
 
Новости Обнинска
Блоги

Газэнергобанк - Во всех офисах АО «Газэнергобанк» доступна услуга по сбору и передаче биометрических данных граждан РФ в Единую биометрическую систему

Газэнергобанк 03 сен 2019 15:31

Газэнергобанк - Газэнергобанк принял участие в Дне города Калуга

Газэнергобанк 02 сен 2019 16:08

Газэнергобанк - Газэнергобанк – золотой партнер юбилейного XV фестиваля телевизионных фильмов и программ «Берега»

Газэнергобанк 26 авг 2019 15:10

Газэнергобанк - ДелоБанк – лучший в стране мобильный банк для бизнеса! Итоги Business Mobile Banking Rank 2019

Газэнергобанк 08 авг 2019 11:00

Новости партнеров

Выбираем мебель для своего кафе, бара или ресторана

Хорошее качество похорон в Минске: как этого добиться?

Применение системы мониторинга ГЛОНАСС в сельском хозяйстве

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.