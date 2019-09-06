Полиция обнаружила 47 нелегалов в Обнинске

Полиция Обнинска совместно с УФСБ провели рейд по проверке одного из жилых секторов наукограда ,сообщила пресс-служба ведомства в пятницу, 6 сентября.
В результате, в отделение было доставлено 69 граждан из республик Узбекистан, Таджикистан и Украины.
Проверка выявила, что 47 из них нарушили миграционное законодательство.
В отношении граждан составили соответствующие протоколы и оштрафовали каждого на 2 000 рублей.
Пятерых иностранцев выдворили за пределы России и закрыли им въезд на следующие пять лет.
Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области.
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