Полиция обнаружила 47 нелегалов в Обнинске

06.09.2019 12:20 274

Полиция Обнинска совместно с УФСБ провели рейд по проверке одного из жилых секторов наукограда ,сообщила пресс-служба ведомства в пятницу, 6 сентября.

В результате, в отделение было доставлено 69 граждан из республик Узбекистан, Таджикистан и Украины.

Проверка выявила, что 47 из них нарушили миграционное законодательство.

В отношении граждан составили соответствующие протоколы и оштрафовали каждого на 2 000 рублей.

Пятерых иностранцев выдворили за пределы России и закрыли им въезд на следующие пять лет.

Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области.