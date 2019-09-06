Людиновским школьникам показали, как снимать отпечатки пальцев

06.09.2019 11:00 216

Эксперты-криминалисты провели «урок безопасности» для учащихся одной из школ Людиновского района, сообщила пресс-служба МВД в пятницу, 6 сентября.

Полицейские рассказали школьникам об административной и уголовной ответственности за совершения правонарушений.

Ребятам показали криминалистический чемодан эксперта и дали попробовать снять отпечатки пальцев с предметов при помощи дактилоскопического порошка.

Кроме того, эксперты рассказали, как сохранить следы и вещественные доказательства на месте происшествия.

Таким образом, стражи порядка надеются уберечь школьников от правонарушений, а также вызвать их интерес к профессии и повысить доверие к полицейским.

Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области.