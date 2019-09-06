В Обнинске спилили старые деревья

06.09.2019 08:18 303

Сотрудники зеленого хозяйства Обнинска удалили 78 аварийно-опасных деревьев на улицах Боровской, Бутурлиных, Любого и Жукова, сообщает портал Obninsk.Name.

Также удалили сухие старые туи на Жукова, а на улице Курчатова заменили цветочную рассаду и пропололи клумбы.

На проспектах Ленина и Маркса скосили траву, также сотрудники покрасят щепки, чтобы и осенью клумбы украшали город.

Фото: Obninsk.Name.