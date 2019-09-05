Двух малышей отобрали у родителей, которые жестоко с ними обращались

05.09.2019 12:15 848

По материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с детьми, сообщает областная прокуратура.

Постановлением горуправы у родителей отобраны малолетние дети: трех месяцев и полутора лет. Им угрожала реальная опасность для жизни и здоровья.

Как показала прокурорская проверка, родители не исполняли свои обязанности по уходу и содержанию за малышами, при этом жестоко обращались с детьми и били их.

Фото: pxhere.com.