Обнинским школьникам подарили световозвращающие браслеты

05.09.2019 11:22 70

Госавтоинспекторы и представители администрации Обнинска вручили школьникам световозвращатели.

Нужные подарки они вручали на пешеходных переходах наукограда, чтобы еще раз напомнить детям и подросткам, как правильно переходить дорогу и вести себя возле проезжей части.

Родителям стражи порядка также напомнили, что необходимо вместе с ребенком составить безопасный маршрут «Дом-Школа-Дом», а затем пройти по нему, объясняя правильность выполнения действий.

Каждый пешеход в этот день получил от сотрудников ГИБДД световозвращающий браслет, который сделает юных пешеходов заметнее для водителей.

Фото: ОГИБДД ОМВД России по г. Обнинску.