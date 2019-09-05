Для «трудных» подростков провели «Урок мужества»

05.09.2019 10:58 108

Сотрудники регионального УФСИН провели «Урок мужества» для ребят, состоящих на учете в калужской уголовно-исполнительной инспекции.

Как сообщает пресс-служба областного УФСИН, подросткам не только показали фильм о героях «Грома» отдавших свою жизнь при исполнении служебного долга на Северном Кавказе, но и продемонстрировали элементы рукопашного боя, самообороны и навыки владения приемами самбо.

Такие встречи бойцы спецназа проводят регулярно.

Фото: УФСИН России по Калужской области.