Строительную компанию уличили в использовании земли не по назначению

04.09.2019 17:34 439

Прокуратура Калуги выявила, что асфальтомесительный завод серии «Mustang», принадлежащий МБУ «СМЭУ», находится на участке, отведенном под коммунальное обслуживание. В результате, в отношении виновного должностного лица возбудили административное дело и выписали штраф, сообщила пресс-служба ведомства в среду, 4 сентября. Фото: Pixabay.com



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