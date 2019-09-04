Четыре случая бешенства зарегистрировали за август в области

04.09.2019 14:42 216

За август в области было зарегистрировано 4 случая бешенства, сообщил комитет ветеринарии во вторник, 3 сентября.

В Малоярославецком и Тарусском районах нашли больных лис, в Спас-Деменском – енотовидную собаку, в Боровском районе заразился домашний кот.

На сегодняшний день карантин по бешенству действует в 6 пунктах на территории Ульяновского, Малоярославецкого, Боровского, Спас-Деменского и Тарусского районов.

Фото: Pixabay.com