«Рено Логан» и «Скания» столкнулись на трассе «Калуга-Медынь»

04.09.2019 14:25 279

В среду, 4 сентября, в 8:19 на пульт спасателям поступило сообщение о ДТП в Дзержинском районе. Грузовик Scania столкнулся с Renault Logan на 31 километре трассы «Медынь-Калуга». В результате аварии есть пострадавший, сообщила пресс-служба МЧС. На месте происшествия работали 9 человек – спасатели, патруль ДПС и бригада скорой помощи. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.



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