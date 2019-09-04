Роспотребнадзор отчитался об итогах горячей линии по школьным товарам

04.09.2019 14:15 174

С 19 августа по 2 сентября в Роспотребнадзоре работала «горячая линия» по вопросам качества и безопасности детских товаров и школьных принадлежностей.

За это время специалисты ведомства провели 62 консультации, сообщила пресс-служба организации в среду, 4 сентября.

Также были составлены 2 претензии в адрес продавцов.

Больше всего родителей интересовала информация о качестве и безопасности одежды, обуви, ранцев и портфелей.

Фото: Pixabay.com