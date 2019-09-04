Десятки домов в Калуге останутся без воды почти на сутки

04.09.2019 13:47 349

С 11:00 5 сентября до 08:00 6 сентября ГП «Калугаоблводоканал» будет проводить замену аварийного участка водопровода на перекрестке улиц Пухова и Чичерина, сообщила пресс-служба компании. В связи с этим будет прекращено водоснабжение жилых домов: ул. Телевизионная (от д. 18 включительно до ул. Пухова),

ул. Пухова (от ул. Поле свободы до пер. Труда),

ул. Чичерина (от ул. Кооперативная до Воинского кладбища),

ул. Труда, 1а. Для уточнения адреса подвоза воды звонить по тел. 211-112. Фото: Pixabay.com



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