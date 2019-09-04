В Калуге прошла акция «Капля жизни»

04.09.2019 12:22 335

В День солидарности в борьбе с терроризмом на площади Победы в Калуге прошла Всероссийская акция «Капля жизни».

Из чаши с водой участники акции набрали воду в сложенные ладони с пожеланием светлой памяти всем жертвам, безвинно погибшим от рук террористов, полили рядом растущие растения, сообщает пресс-служба горуправы.

Фото: горуправа Калуги.