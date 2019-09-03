Калужские аграрии получили почти 70 миллионов на развитие стартапов

03.09.2019 15:02 196

43 калужанина участвовали в конкурсе «Агростартап». В результате отбора остались 23 участника, семеро из которых уже зарегистрировали фермерское хозяйство, остальные должны это сделать в течение 15 дней после конкурса. В итоге все условия выполнил 21 человек.

На реализацию проектов выдали 15 грантов по три миллиона каждый. Также 6 грантов по 4 миллиона рублей получили фермеры — участники сельхозкооперативов. При этом часть они отдали в неделимый фонд кооператива.

Главное условие, которое должен выполнить фермер, получивший грант — это создать два постоянных рабочих с заработной платой не ниже величины прожиточного минимума.

Фото: pxhere.com.