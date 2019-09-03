В Обнинске вот-вот приступят к строительству нового детского сада

03.09.2019 14:24 228

В Обнинске решают проблему с местами в яслях для детей до трех лет. Сейчас ведется строительство детского сада на Пирогова, 12 – здесь откроют группы на 140 мест. Аналогичный появится следом по соседству – на Пирогова, 14.

Кроме того, уже в ближайшие дни подрядчик должен приступить к строительству детского сада в микрорайоне «Солнечная долина». Сейчас здесь ведутся подготовительные работы: готовится непосредственно сама строительная площадка. Будущий детский сад готов будет принять 150 маленьких жителей наукограда. Предположительно, объект сдадут в эксплуатацию уже в следующем году.

Фото: Obninsk.Name.