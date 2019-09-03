Иркутские школьники отправились домой после отдыха в «Соколе»

03.09.2019 14:00 218

В течение трех недель в оздоровительном лагере «Сокол» отдыхали 38 детей из Иркутской области, пострадавшей от наводнения.

Для детей разработали насыщенную программу: образовательные и спортивные мероприятия, мастер-классы, экскурсии. Ребята побывали в Государственном музее истории космонавтики, детском технопарке «Кванториум», в музейном комплексе–диораме «Великое стояние на Угре» во Владимирском скиту, музее–усадьбе «Полотняный Завод» и музее бумаги «Бузеон», а также в Тульском государственном музее оружия, Тульском Кремле, парке птиц «Воробьи», музее мусора «МУ-МУ» и экопарке «Биосфера».

Сегодня школьники отправились домой не с пустыми руками: они получили наборы школьных принадлежностей и сладости.

Фото: Алексей Горюнов.