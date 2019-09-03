Женщина незаконно получала пенсию по уходу за ребенком-инвалидом

03.09.2019 12:21 408

Прокуратура Ферзиковского района установила, что местная жительница несколько месяцев получала социальную пенсию в связи с уходом за ребенком инвалидом - по 5500 рублей ежемесячно.

Однако в это же время женщина устроилась работать в больницу, о чем должна была сообщить в Пенсионный фонд, рассказали 3 сентября в пресс-службе региональной прокуратуры.

Ей незаконно перечислили 33 тысячи рублей. В отношении женщины возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Фото: pxhere.com.