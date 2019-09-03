На улице Тепличной сгорел автомобиль

03.09.2019 09:43 427

Сообщение о пожаре на улице Тепличной поступило накануне в 22:08. Горел автомобиль «Ниссан», сообщает пресс-служба регионального МЧС 3 сентября. Чтобы справиться с огнем, понадобилась помощь 4 человек и одной машины. Пострадавших в пожаре нет. В причинах будет разбираться инспектор пожарного надзора. Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.



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