Месячник безопасности детей начался в области

02.09.2019 13:52 235

С 1 сентября начался месячник безопасности детей в Калужской области, сообщила пресс-служба МЧС. Во всех общеобразовательных учреждениях области пройдут занятия, где ребятам напомнят, как правильно себя вести в случае пожара или другой чрезвычайной ситуации. До 10 сентября проведут учебные эвакуации. Школьникам и родителям раздадут информационные памятки и листовки. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.



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