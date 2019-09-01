8 000 потеряла калужанка, желая заменить окно

01.09.2019 11:13 551

Жительница Обнинска собралась поменять окно в квартире и позвонила по одному из объявлений.

Мастер приехал, сделал замеры и взял предоплату – 8 000 рублей.

Мужчина написал расписку в получении денег и пообещал, что в течение двух недель произведет установку.

Однако в указанное время окно так и не было поменяно, а телефон гражданина оказался отключен.

Обманутая женщина обратилась в полицию.

Стражи порядка разыскали подозреваемого. Им оказался 35-летний житель Малоярославца.

В отношении гражданина возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество», сообщила пресс-служба МВД в субботу, 31 августа.

Фото: Pixabay.com