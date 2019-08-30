«ВАЗ-2115» влетел в дерево в Ульяновском районе

30.08.2019 17:49 197

Около трех часов дня в пятницу, 30 августа, спасателям поступило сообщение о ДТП в Ульяновском районе. Автомобиль «ВАЗ-2115» врезался в дерево на улице Большая Советская в селе Ульяново. В результате аварии есть пострадавшие, сообщила пресс-служба МЧС. На месте происшествия работали 9 человек – спасатели, патруль ДПС и бригада скорой помощи. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.



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