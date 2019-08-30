Две легковушки и пожарный «ЗИЛ» столкнулись в Тарусском районе

30.08.2019 12:25 141

Около 10:30 утра в пятницу, 30 августа, на пульт спасателям поступило сообщение о ДТП в Тарусском районе.

На 84 километре автодороги «Калуга – Серпухов» столкнулись три автомобиля: «ВАЗ-2101», «Рено Логан» и «ЗИЛ» АЦ 1,0-4/400 (пожарный автомобиль).

В результате аварии никто не пострадал, сообщила пресс-служба МЧС.

На месте происшествия работали 6 человек и 2 спецмашины.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.