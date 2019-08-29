Молодые мамы могут получить 100 тысяч на развитие бизнеса

29.08.2019 13:00 121

В рамках федерального образовательного проекта «Мама-предприниматель» в Калуге с 30 сентября по 4 октября для молодых мам будет организовано обучение основам предпринимательства и эффективного управления бизнесом.

К участию приглашаются мамы несовершеннолетних детей, в том числе находящиеся в декретном отпуске и не занимающиеся предпринимательской деятельностью.

Победительница получит грант в 100 тысяч рублей на реализацию своей бизнес-идеи или пакет бизнес-услуг в помощь стартапу.

Заявки на обучение принимаются до 23 сентября.

Фото: pxhere.com.