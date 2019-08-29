Двум работникам заплатили 150 тысяч рублей, которые задолжали

29.08.2019 12:10 157

Прокуратура провела проверку в ООО «Сектор Сервис» и выяснила, что там образовалась задолженность по выплате заработной платы в размере более 150 тысяч рублей перед двумя работниками.

Об этом сообщили в областной прокуратуре.

В адрес руководителя направили представление, по результатам рассмотрения которого задолженность погашена незамедлительно и в полном объеме. А руководитель также заплатит штраф в размере 10 тысяч.

Фото: pxhere.com.