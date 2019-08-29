Пожарные потушили строительный вагончик

В Людинове сгорел строительный вагончик, сообщение об этом поступило около 5 вечера накануне, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
В результате пожара нет пострадавших. Чтобы его потушить, понадобилась помощь 6 спасателей и 2 пожарных машин.
В причинах возгорания будет разбираться инспектор пожарного надзора.
Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.
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