Пожарные потушили строительный вагончик

29.08.2019 07:14 272

В Людинове сгорел строительный вагончик, сообщение об этом поступило около 5 вечера накануне, сообщает пресс-служба регионального МЧС. В результате пожара нет пострадавших. Чтобы его потушить, понадобилась помощь 6 спасателей и 2 пожарных машин. В причинах возгорания будет разбираться инспектор пожарного надзора. Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.



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