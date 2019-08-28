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Инвалиды-колясочники в наукограде получат ступенькоходы

28.08.2019 16:00 0 219
Инвалиды-колясочники в наукограде получат ступенькоходы

В Обнинске три инвалида-колясочника получат ступенькоходы, сообщается на сайте администрации города.

В течение полугода люди с ограниченными возможностями, проживающие в многоквартирных жилых домах, где нельзя установить пандус,тестировали ступенькоход «Лама».

Сотрудники Управления соцзащиты подготовили документацию для проведения электронного аукциона на поставку трех ступенькоходов для тех, кто изъявил желание пользоваться ими. По результатам конкурса заключен контракт на их поставку, которая ожидается в начале сентября.

Также приобретаются четыре телескопических пандуса инвалидам-колясочникам, чтобы они могли выйти из подъезда. 

Фото: pxhere.com.


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