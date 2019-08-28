Калужане смогут бесплатно провериться на ВИЧ

28.08.2019 15:59 210

Калужская область примет участие во Всероссийской акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция-2019».

Анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию проводится Министерством здравоохранения с 2016 года. Тогда на ВИЧ проверились в 10 городах России больше 23,5 тысяч человек.

В этом году «Тест на ВИЧ: Экспедиция» началась в Севастополе и закончится 5 ноября в Москве.

Мобильные пункты тестирования проедут через 191 город 40 российских регионов. В сентябре автопоезд проследует по Калужской области, сделав остановки в Людинове, Кирове, Малоярославце, Калуге и Обнинске.

В рамках акции все желающие смогут бесплатно и анонимно сдать тест на ВИЧ, состоятся информационно-разъяснительные семинары для медицинских работников.

Фото: pxhere.com.