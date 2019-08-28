Полигон в Тимашово закроют следующим летом

28.08.2019 15:53 250

Региональное министерство строительства и ЖКХ издало приказ о прекращении эксплуатации с июля следующего года полигона в деревне Тимашово в Боровском районе.

Жители наукограда много раз просили прекратить прием мусора на полигоне и рекультивировать его.

Как говорится в сообщении администрации Обнинска, министерство уже приступило к подготовке предложений по корректировке территориальной схемы обращения с отходами, чтобы перераспределить транспортировку мусора для переработки и размещения на других объектах.

Фото: pxhere.com.