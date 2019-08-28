ДШИ №8 пополнилась новыми музыкальными инструментами и мебелью

Детская школа искусств №8 получила 20 музыкальных инструментов, новую мебель, пюпирты с профессиональной подсветкой, учебную литературу в рамках национального проекта «Культура».

В 2019 году финансовые средства выделены детским школам искусств Калуги и Обнинска, сообщается на сайте городской управы.

В рамках нрацпроекта не только оснащаются школы и ремонтируются культурно-досуговые центры, но и создаются виртуальные концертные залы.

Фото: пресс-служба Правительства Калужской области.