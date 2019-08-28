У жительницы Малоярославецкого района украли золото

28.08.2019 09:45 274

Жительница Малоярославецкого района обратилась в полицию после того, как у нее пропали золотые украшения на сумму 64 тысячи рублей, сообщает пресс-служба регионального УМВД 28 августа.

Оперативники выяснили, что в квартире потерпевшей непродолжительное время проживала её знакомая, приехавшая из ближнего зарубежья. Квартирантка помогала женщине по хозяйству. Позже женщина нашла себе другое жилье и быстро съехала. Полицейским она призналась, что ей срочно понадобились деньги, поэтому она похитила чужое золото и часть сдала в ломбард.

Женщина раскаялась и обещала возместить ущерб, но и перед судом ей придется ответить за совершение кражи.

Фото: pxhere.com.