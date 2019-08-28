Калужане побывали в «Радуге»

28.08.2019 09:30 352

Калужская молодёжь впервые побывала в международном молодёжном лагере «Радуга». Там прошел молодежный форум, в котором приняли участие делегации из Брянска, Орла, Калуги, Северодвинска, Могилева, Гомеля, Донецка, Луганска и болгарского города Дупница, сообщает пресс-служба городской Думы Калуги.

В рамках форума были представлены творческие презентации городов-участников, проводились мастер-классы, конкурсы, спортивные соревнования и туристическая эстафета. Калужане поделились опытом развития молодёжного и волонтёрского движения, рассказали о достижениях нашего города в развитии территориального общественного самоуправления и реализации проекта «Умный город».

Члены молодёжной палаты успешно выступили в ряде конкурсов и соревнований и были награждены дипломами и грамотами.

Фото:Городская Дума г.Калуги.