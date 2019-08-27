Нарды и шахматы, сделанные осужденными, отвезли на ярмарку в Брянск

27.08.2019 20:13 295

В прошедшие выходные в Брянске прошла «Свенская ярмарка-2019». Мероприятие проходило на Андреевском лугу у стен Свято-Успенского Свенского монастыря. На отдельном подворье свою продукцию разместили территориальные органы ФСИН России из Орла, Смоленска, Тулы, Брянска, Московской и Калужской областей. Большим спросом на ярмарке пользовался текстиль, шахматы и нарды, сообщила пресс-служба областного УФСИН во вторник, 27 августа. Фото: пресс-служба УФСИН по Калужской области.



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