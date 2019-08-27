Беспечность обнинцев привела к вспышкам бешенства в Боровском районе

27.08.2019 18:31 106

В последний год бешенство стало серьезной проблемой для Боровского района, сообщает новостной портал Obninsk.Name во вторник, 27 августа.

Установлено, что в двух случаях причиной вспышек заболевания стали непривитые домашние животные, вывезенные на дачи жителями Обнинска.

В результате боровские чиновники решили написать в администрацию наукограда, чтобы там провели разъяснительную работу с населением.

Фото: новостной портал Obninsk.Name.