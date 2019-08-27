Жителей Сухиничей бесплатно проконсультируют

27.08.2019 17:46 109

Правовед начнет прием с 10:30 утра на площади перед Домом культуры (улица Ленина, 49).

Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter

Ещё строки

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!