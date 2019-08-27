Прокурор через суд обязал чиновников выделить парковки для инвалидов

27.08.2019 17:15 157

Прокуратура Сухиничей обнаружила, что возле здания районной администрации нет парковочных мест для инвалидов.

В результате прокурор направил 3 исковых заявления в суд, сообщила пресс-служба ведомства во вторник, 27 августа.

Суд поддержал требования в полном объеме.

Теперь чиновники обязаны выделить не менее 10% парковочных мест под транспорт инвалидов и установить соответствующие знаки.

Фото: Pixabay.com