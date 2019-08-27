Дама украла у собутыльника куртку и три мобильника

27.08.2019 12:18 314

Житель Кирова обратился в полицию с заявлением о краже, сообщила пресс-служба МВД во вторник, 27 августа.

Заявитель рассказал, что накануне распивал алкоголь в компании знакомых, после чего у него пропали куртка и три мобильных телефона.

Сумму ущерба потерпевший оценил в 10 тысяч рублей.

Оперативники задержали подозреваемую в хищении безработную 40-летнюю жительницу Людинова.

Дама призналась в содеянном и рассказала, что чужое имущество продала, а деньги потратила.

В отношении гражданки возбудили уголовное дело по статье «Кража».

Фото: Pixabay.com