Фонари на мосту через Вырку заработают на следующей неделе

27.08.2019 11:47 345

Мост через реку Вырка, находящийся на участке с 11 по 12 километр автодороги Р-92 «Калуга-Перемышль-Белёв-Орёл», останется без освещения до 2 сентября. Об этом накануне сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор Москва – Бобруйск. Дорожные фонари отключили в связи с ремонтом повреждённой питающей линии. Водителей просят быть внимательными и осторожными. Компания приносит извинения за временные неудобства. Фото: Pixabay.com



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