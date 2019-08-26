Лже-банкиры обналичили 160 миллионов рублей

26.08.2019 13:25 439

Полицейские завершили расследование уголовного дела в отношении пяти фигурантов, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По версии следствия, они находили юридических лиц, желающих обналичить денежные средства. Далее на счета подконтрольных им огранизаций зачислялась необходимая сумма, которая в дальнейшем официально снималась с банковского счета с использованием необоснованных платежных документов. За свои услуги фигуранты получали вознаграждение в виде процента от перевода.

Всего за 6 месяцев было обналичено более 160 миллионов рублей. Незаконная прибыль от проведенных сделок составила около 17 миллионов рублей.

Обвиняемых ждет суд.

Фото: pxhere.com.