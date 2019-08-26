Обнинские волейболистки выиграли «серебро» финала чемпионата России

26.08.2019 10:56 111

Соревнования завершились в поселке Витязево, что недалеко от Анапы, сообщается в официальном сообществе волейбного клуба «Обнинск».

Сильнейшие российские спортсмены боролись за медали. У женщин в финале юные воспитанницы обнинской спортивной школы олимпийского резерва Александра Савина Мария Воронина и Мария Бочарова в упорном матче уступили представительницам столичного «Динамо». Евгения Уколова и Екатерина Бирлова выиграли со счетом 2:1 (21:13, 21:23, 15:12).

Напомним, что Екатерина Бирлова долгие годы выступала за Калужскую область.

У мужчин финал чемпионата России по пляжному волейболу выиграли спортсмены новоуренгойского «Факела» Олег Стояновский и Вячеслав Красильников. Олег Стояновский также является воспитанником обнинского волейбола.

Фото: Станислав Пухов.